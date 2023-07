Les USA vont envoyer des F-16 dans le détroit d'Ormuz pour protéger les navires contre l'Iran

Cette décision intervient après des tentatives iraniennes de s'emparer de deux pétroliers la semaine dernière

Les États-Unis vont intensifier leur déploiement aérien autour du détroit stratégique d'Ormuz pour dissuader l'Iran de saisir des navires, a annoncé vendredi un haut responsable de la défense américaine. Cette décision intervient après des tentatives iraniennes de s'emparer de deux pétroliers la semaine dernière. Des chasseurs F-16 seront déployés pour renforcer les avions de combat A-10 qui patrouillent dans la région depuis plus d’une semaine.

Selon un responsable de la défense, les F-16 fourniront une couverture aérienne aux navires se déplaçant dans la voie navigable et augmenteraient la visibilité de l'armée dans la zone, afin de dissuader l'Iran de mener ses actions perturbatrices.

Ce mouvement intervient sur fond de préoccupations croissantes concernant la coopération accrue entre l'Iran, la Russie et la Syrie au Moyen-Orient. Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis envisageaient un certain nombre d'options militaires pour faire face à l'agression croissante de la Russie dans le ciel de la Syrie, qui a compliqué les efforts visant à frapper un chef du groupe État islamique le week-end dernier. Le responsable a refusé de détailler les options, mais a déclaré que les États-Unis ne céderaient aucun territoire et continueraient à voler dans la partie occidentale du pays dans le cadre de missions de lutte contre l'État islamique.

L'activité militaire russe, qui a augmenté en fréquence et en agressivité depuis mars, découle de la coopération et de la coordination croissantes entre Moscou, Téhéran et le gouvernement syrien pour tenter de faire pression sur les États-Unis afin qu'ils quittent la Syrie, a déclaré le fonctionnaire.

(U.S. Navy via AP) Trois navires d'attaque rapide des Gardiens de la révolution iranienne près d'un navire commercial dans le détroit d'Ormuz

La Russie est redevable à l'Iran de son soutien dans la guerre en Ukraine, et Téhéran veut que les États-Unis quittent la Syrie pour pouvoir plus facilement acheminer une aide armée au Hezbollah libanais et menacer Israël.

Environ 900 militaires américains sont stationnés dans le pays, avec d'autres qui arrivent et repartent régulièrement pour exécuter des missions contre les combattants de l'État islamique.