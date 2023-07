La canicule record continue de sévir à travers le monde ce dimanche

La première semaine complète de juillet a été la plus chaude jamais enregistrée

Une canicule record persiste dimanche dans le monde, de l'Europe à la Chine en passant par les Etats-Unis, contraignant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur et à de nouveaux incendies, illustrations du réchauffement climatique.

L'Italie, du nord au sud, connaît une vague de chaleur avec des records historiques de températures attendus dans les prochains jours.

Dimanche, 16 villes sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire, avec des températures attendues de 36/37°C de Rome à Bologne, avant un pic redouté en début de semaine prochaine. Le Centre météo italien dit craindre "la vague de chaleur la plus intense de l'été mais aussi une des plus intenses de tous les temps".

En Allemagne, les températures les plus élevées samedi ont été mesurées dans la ville bavaroise de Möhrendorf-Kleinseebach (37,9 degrés). Par ailleurs 35°C ont été relevés à Berlin et 34°C à Munich. Le mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France où plusieurs départements ont été placés en vigilance orange canicule depuis mardi.

CRÉDITALBERTO PIZZOLI / AFP Des personnes remplissent des bouteilles d'eau à une fontaine à Rome, le 14 juillet 2023, alors que l'Italie est frappée par une vague de chaleur

La Grèce souffre elle aussi d'une canicule, qui contraint les autorités de fermer l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes de la journée dimanche pour le troisième jour consécutif, alors que les températures pourraient atteindre 41°C dans le pays. En Espagne, une nouvelle vague de chaleur est attendue entre lundi et mercredi après un bref répit ce week-end à l'issue d'une semaine où les températures ont dépassé les 40°C en Andalousie (sud) ainsi qu'aux îles Canaries.

L'Afrique du Nord est également touchée. Au Maroc, une nouvelle vague de chaleur est annoncée jusqu'à mardi, avec des températures variant entre 37 et 47°C dans plusieurs provinces, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Frederic J. Brown/AFP Un agent de la circulation sous le soleil brûlant de Las Vegas, Nevada, le 12 juillet 2023

De l'autre côté du globe, le sud des Etats-Unis rôtit sous la chaleur : plusieurs dizaines de millions d'Américains, de la Californie au Texas, ont subi des températures dangereusement élevées qui devraient atteindre un pic au cours du week-end. En Californie, dans la vallée de la Mort - l'un des endroits les plus chauds du globe - de nouveaux pics de température sont attendus dimanche, possiblement jusqu'à 54°C, après que 48°C y ont été relevés samedi midi.

Au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais mesuré, selon les agences européenne Copernicus et américaines Nasa et NOAA. Puis, la première semaine complète de juillet a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).