Le ministre français des Armées en tournée au Qatar et en Irak

"Cette visite permettra de confirmer la dynamique positive de la relation de défense franco-qatarienne"

Le ministre français des Armées effectuait lundi une visite au Qatar avant de se rendre mardi en Irak, notamment pour des discussions sur les "questions de sécurité intérieure et régionale", a indiqué lundi son ministère.

Sébastien Lecornu doit s'entretenir notamment avec l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, avant de se rendre sur la base aérienne de Dukhan, où sont basés les Rafale achetés à la France. Cette visite permettra de "confirmer la dynamique positive de la relation de défense franco-qatarienne" et d'"échanger sur la coopération en matière d’armement", a-t-on indiqué de même source, sans autre précision sur de possibles contrats en discussion.

La France et le Qatar se sont rapprochés ces dernières années. Doha a pris un rôle central dans les discussions entre les Occidentaux et les talibans, au pouvoir en Afghanistan. L'émirat a aussi facilité l'évacuation de nombreux réfugiés après le départ des Américains de Kaboul en 2021. "Ils ont apporté leur soutien logistique dans le cadre de la réarticulation du dispositif français au Sahel, notamment en matière de transport aérien", a par ailleurs précisé le ministère, évoquant le départ du Mali de la force antijihadiste française Barkhane, à la demande de la junte de Bamako, en 2022.

Ludovic MARIN / AFP Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu doit aussi évoquer avec ses interlocuteurs "les dossiers régionaux et internationaux" avant de partir pour l'Irak. Une seconde partie de voyage censée marquer l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme et les trafics de stupéfiants.

En mai, pour la première fois depuis très longtemps, les armées de l'air irakienne et française avaient tenu en Irak un exercice conjoint auquel avaient participé des Rafale. Le ministre doit s'entretenir notamment avec le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, ainsi qu'avec le commandant de l’opération Inherent Resolve, coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Syrie et en Irak.

Il rencontrera les soldats français présents en Irak au sein de l'opération, ou intégrés aux forces de l'Otan, et discutera "des questions de sécurité intérieure et régionale, en réitérant le vif attachement de la France à la préservation de la souveraineté nationale irakienne et au maintien de la sécurité de son territoire". Il se rendra ensuite mercredi à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, où il sera reçu par Massoud Barzani, ancien président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK).

Le ministre y rappellera selon ses services "la relation historique entre le Kurdistan et la France", ainsi que "l'attachement de la France à l'unité de l'Irak".