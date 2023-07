COP28 : les énergies propres au centre de la visite du PM japonais aux Emirats

M. Kishida s'est d'abord rendu en Arabie saoudite où il a rencontré dimanche le prince héritier Mohammed ben Salmane

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est rendu lundi aux Emirats arabes unis, en provenance d'Arabie saoudite, deuxième étape de sa tournée dans le Golfe axée sur la coopération énergétique, à l'approche de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, la COP28 de Dubaï.

Le Japon qui dépend largement des importations de pétrole brut, compte parmi ses principaux fournisseurs l'Arabie saoudite, les Emirats et le Qatar .

A mesure que les pays du Golfe se tournent de plus en plus vers des sources d'énergie plus propres, notamment en vue de la COP28 qui se tiendra en novembre-décembre, le Japon souhaite offrir ses technologies d'énergie verte et renouvelable pour soutenir leurs efforts de décarbonisation.

M. Kishida s'est d'abord rendu en Arabie saoudite où il a rencontré dimanche le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui dirige de facto le riche royaume pétrolier.

Lundi, il s'est entretenu à Abou Dhabi avec le président émirati Mohammed ben Zayed, et se rendra ensuite au Qatar mardi.

MM. Kishida et ben Zayed ont "affirmé l'engagement des deux pays à renforcer la coopération en matière d'action climatique, d'efforts de décarbonisation et d'énergie propre" en prévision de la COP28, selon une déclaration commune diffusée par l'équipe de la COP28.

Le Premier ministre japonais a ensuite rencontré le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, qui dirige également la compagnie pétrolière des Emirats, ADNOC.