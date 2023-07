Les USA vont envoyer des avions et un navire de guerre supplémentaires au Moyen-Orient pour contrer l'Iran

Ces derniers mois, l'Iran a harcelé des navires commerciaux et des pétroliers

Les États-Unis vont envoyer des avions de combat F-35 et F-16 supplémentaires ainsi qu'un navire de guerre au Moyen-Orient pour protéger les voies navigables contre la saisie de navires par l'Iran, a annoncé le Pentagone lundi. "Le Pentagone renforce sa présence et sa capacité à surveiller le détroit d'Ormuz et les eaux environnantes", a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

AFP / Atta Kenare Des marins iraniens dans le détroit d'Ormuz

Elle n'a pas précisé où les avions de chasse supplémentaires seraient stationnés ni combien de temps ils resteraient dans la région. Dimanche, un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis enverraient des F-16 ce week-end pour soutenir les avions d'attaque A-10 qui patrouillent dans le détroit d'Ormuz depuis plus d'une semaine.

Depuis 2019, la navigation dans les eaux stratégiques du Golfe a fait l'objet d'une série d'attaques en période de tension entre les États-Unis et l'Iran. Ces derniers mois, l'Iran a harcelé des navires commerciaux et des pétroliers. Au début du mois de juillet, la marine américaine a empêché l'Iran de s'emparer de deux pétroliers commerciaux dans le golfe d'Oman.

SR. AIRMAN KRYSTAL ARDREY (US AIR FORCE/AFP/Archives) Un avion de chasse F-16 de l'armée américaine

Environ un cinquième du pétrole brut et des produits pétroliers du monde passe par le détroit d'Ormuz, un passage maritime entre l'Iran et Oman. En mai, la Maison-Blanche avait annoncé que l'administration Biden prendrait une série de mesures dans la région, mais n'avait pas précisé à l'époque ce qu'elles incluraient.