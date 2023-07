Biden exhorte Netanyahou à ne pas adopter la réforme judiciaire sans consensus (média)

Joe Biden est "profondément inquiet pour la stabilité et l'avenir d'Israël, l'allié le plus important de l'Amérique au Moyen-Orient"

Selon Thomas L. Friedman, éditorialiste au New York Times, le président américain Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors de leur récent appel téléphonique, à "cesser de se précipiter" dans la mise en œuvre du plan de réforme judiciaire de son gouvernement. Selon Friedman, Joe Biden a exprimé son respect pour les manifestations "durables" en Israël, qui témoignent de la "vitalité de la démocratie israélienne".

Le président américain a également fait part de son souhait de voir la coalition dirigée par Benjamin Netanyahou "cesser de se précipiter pour faire passer ce qui s'apparente à une révision constitutionnelle, sans même l'apparence d'un consensus national, qui diminuerait fortement la capacité de la Cour suprême d'Israël à superviser les décisions et les nominations du gouvernement israélien".

Avshalom Sassoni/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv

Tom Friedman a noté que "Netanyahou a tenté de semer la confusion parmi les amis d'Israël en Amérique en minimisant l'importance du changement fondamental proposé par son gouvernement, en le qualifiant de réforme judiciaire et en le présentant comme étant de faible ampleur". Il a ajouté que Biden était désormais "profondément inquiet pour la stabilité et l'avenir d'Israël, l'allié le plus important de l'Amérique au Moyen-Orient pour lequel il a de l’affection".

"Il s'agit manifestement d'un domaine dans lequel les Israéliens ont des opinions bien arrêtées, notamment dans le cadre d'un mouvement de protestation durable qui démontre la vitalité de la démocratie israélienne, laquelle doit rester au cœur de nos relations bilatérales", a déclaré Joe Biden, qui a reçu le président israélien Isaac Herzog mardi soir et a également discuté avec lui de la réforme du système judiciaire, indique Friedman.

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le président Isaac Herzog et le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le mardi 18 juillet 2023

"Trouver un consensus sur des domaines politiques controversés implique de prendre le temps nécessaire. Pour des changements importants, c'est essentiel. Je recommande donc aux dirigeants israéliens de ne pas se précipiter. Je pense que le meilleur résultat est de continuer à rechercher le consensus le plus large possible", a ajouté le président américain.

Lors de leur première conversation téléphonique depuis des mois, Joe Biden a, enfin, convié lundi, le Premier ministre israélien à se rendre aux États-Unis. L'entrevue pourrait toutefois ne pas se dérouler à la Maison Blanche, mais plutôt en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre. Les communiqués officiels israéliens et américains divergent en effet sur la question.