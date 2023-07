L'Arabie saoudite et la Turquie négocient le retour des enfants ukrainiens déportés en Russie

Selon Kiev, près de 19 500 enfants ukrainiens ont été "kidnappés" par Moscou depuis le début de la guerre

L'Arabie saoudite et la Turquie sont en train d'essayer de négocier un accord pour rapatrier les enfants ukrainiens déportés de force vers la Russie, selon le Financial Times qui cite quatre sources au fait du dossier. Le journal indique l'oligarque russe Roman Abramovitch, qui possède également la citoyenneté israélienne, est impliqué dans la médiation.

Daniel MIHAILESCU / AFP Illustration - Enfants ukrainiens

Les sources ont déclaré que les fonctionnaires ukrainiens et russes établissaient des listes d'enfants transférés en Russie depuis février 2022 et placés dans des foyers pour enfants ou adoptés par des familles russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à plusieurs reprises les dirigeants étrangers à aider son pays à rapatrier les enfants déportés en Russie depuis les régions occupées du sud et de l'est. Selon Kiev, près de 19 500 enfants ukrainiens ont été "kidnappés" par Moscou depuis le début de la guerre. Seuls 385 d'entre eux ont été rapatriés à ce jour.

Moscou a nié les accusations de déportation illégale d'enfants ukrainiens, affirmant qu'ils ont été emmenés en Russie pour leur propre sécurité. Au début du mois de mars, la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, en raison de ces déportations.

Mardi, des députés européens ont également demandé à la CPI d'émettre des mandats d'arrêt contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko, proche allié de Vladimir Poutine. L'opposant biélorusse Pavel Latushka, président de l'Administration nationale anti-crise qui œuvre à une transition démocratique pacifique en Biélorussie, a déclaré à la chaîne de télévision indépendante russe Dozhd que les enfants des territoires ukrainiens annexés par la Russie étaient envoyés dans des camps sanitaires biélorusses "pour les vacances", mais n'en revenaient pas tous.

SERGEI GAPON / AFP L'opposant biélorusse Pavel Latushka

"Les dernières informations concernent des orphelins qui ne sont pas retournés en territoire ukrainien occupé. Ils ont disparu, c'est-à-dire que leur trace a été perdue sur le territoire de la Fédération de Russie. Nous ne pouvons plus fournir d'informations sur l'endroit où ils se trouvent actuellement", a signalé l’opposant.

Les autorités des territoires annexés nommées par la Russie affirment que les enfants emmenés sont des orphelins et qu’ils sont envoyés en Biélorussie pour "récupérer". En juin, Dmitry Mezentsev, le secrétaire de l’union supranationale composée de la Biélorussie et de la Russie, avait indiqué à la presse que plus de 2 000 enfants des régions ukrainiennes annexées de Donetsk et de Lougansk étaient partis "en vacances" en Biélorussie.