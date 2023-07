Eli Cohen demande à la directrice de l'UNESCO de protéger les sites du patrimoine juif en Cisjordanie

"L'Unesco doit agir pour empêcher que des dommages soient causés aux sites qui représentent l'histoire du peuple juif"

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré ce mercredi la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, lors de sa visite express à Paris, et lui a demandé de contribuer à la protection des sites juifs de Cisjordanie.

"Les sites du patrimoine juif en Judée et en Samarie sont endommagés et profanés, et l'UNESCO, responsable de la préservation des sites du patrimoine dans le monde entier, doit agir pour empêcher que des dommages soient causés aux sites qui représentent l'histoire du peuple juif", a déclaré M. Cohen dans un communiqué.

Eli Cohen a également demandé à Audrey Azoulay de collaborer à la protection des sites juifs à travers le monde et à la lutte contre l'antisémitisme.

ALAIN JOCARD / AFP Le logo de l'UNESCO

L'Etat hébreu a quitté l'UNESCO en 2019 en raison des positions anti-israéliennes de l'organisation onusienne et n'y est toujours pas retourné, contrairement aux Etats-Unis qui ont acté leur retour il y a quelques semaines. Audrey Azoulay a affirmé qu'elle travaille à "dépolitiser l'organisme" et considère que le retour d'Israël revêt "une grande importance".

L'organisme s'est souvent attiré les foudres d'Israël notamment lorsque l'Unesco avait nié les liens historiques entre les juifs et le mont du Temple, (l’esplanade des Mosquées pour les musulmans), en 2016. Fin 2011, Jérusalem avait suspendu son soutien financier à l'organisation lorsque celle-ci a accepté l'Autorité palestinienne en tant que membre. L'ex-ministre de l'Education, Naftali Bennett, avait dénoncé le "soutien immédiat au terrorisme islamiste", dans un courrier. Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, avait qualifié l'organisation de "théâtre de l’absurde". "Et quoi ensuite ? Une décision de l’Unesco niant la connexion entre le beurre de cacahuète et la confiture ? Batman et Robin ? Le rock et le roll ?", avait-t-il ironisé sur Twitter.