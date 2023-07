Le président chinois Xi Jinping reçoit l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger à Pékin

Henry Kissinger a été reçu dans la même pièce où il avait œuvré au rapprochement avec la Chine il y a cinquante ans

Le président chinois Xi Jinping a reçu jeudi à Pékin l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, âgé de 100 ans, artisan du rapprochement historique entre les deux pays dans les années 70. Cette rencontre, rapportée par la télévision publique chinoise CCTV, intervient au moment où les relations entre les deux pays sont désormais au plus bas, en dépit d'une récente série de visites diplomatiques des États-Unis. La CCTV n'a pas donné de détails dans l'immédiat sur le contenu des échanges entre les deux hommes.

La chaîne chinoise a toutefois précisé que Henry Kissinger a été reçu dans la même pièce où il avait œuvré au rapprochement avec la Chine il y a cinquante ans, à Diaoyutai, la villa d'État du gouvernement chinois à Pékin.

L’ancien secrétaire d'État américain avait rencontré mercredi Wang Yi, le plus haut diplomate chinois, qui l’avait remercié pour ses "contributions historiques au dégel des relations entre Chine et États-Unis". "La politique américaine envers la Chine a besoin d'une sagesse diplomatique à la Kissinger et d'un courage politique à la Nixon", lui avait-il dit. Mardi, Henry Kissinger avait rencontré le ministre chinois de la Défense Li Shangfu.

HANDOUT / CHINA'S MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / AFP Le directeur du bureau de la commission des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi et l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, à Pékin

Henry Kissinger s'était rendu secrètement à Pékin en juillet 1971 afin de nouer des liens avec la Chine communiste, ouvrant la voie à la visite historique du président Richard Nixon à Pékin en 1972. Prix Nobel de la paix, Henry Kissinger, centenaire depuis le mois de mai, avait fait fortune après sa carrière politique dans le conseil aux entreprises investissant en Chine. Il a mis en garde contre le durcissement de la politique américaine envers Pékin.