Gigi Hadid arrêtée en possession de marijuana aux îles Caïmans

La top-modèle Gigi Hadid a été arrêtée en possession de marijuana, alors qu'elle était en vacances aux îles Caïmans. Hadid et son amie Leah Nicole McCarthy ont été arrêtées par des douaniers après être arrivées dans les îles en jet privé le 10 juillet, selon un rapport local de la Cayman Marl Road.

"Lors de la fouille de leurs bagages, [des drogues] et des ustensiles utilisés pour la consommation de [drogues] ont été trouvés dans les bagages des deux passagères", selon le rapport. "Les quantités étaient relativement petites et étaient apparemment destinées à la consommation personnelle."

Hadid a acheté la marijuana légalement à New York avec une ordonnance médicale, a déclaré sa représentante Ronde Coletta au Washington Post, ajoutant que son usage médical est légal à Grand Cayman depuis 2017. Hadid et son amie ont été officiellement inculpées lors d'une comparution devant le tribunal, où elles ont plaidé coupables et ont toutes deux été condamnées à une amende de 1 000 dollars, selon Cayman Marl Road.

Le mannequin a ensuite partagé un certain nombre de photos du voyage sur les réseaux sociaux.