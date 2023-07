Les passeports israéliens se voient toujours interdire l'accès à plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord

Le dernier classement des passeports Henley révèle que les citoyens singapouriens bénéficient de 192 destinations sans visa, et détrônent de la première place le Japon, qui hérite la 3e place. Selon Henley, dont le classement couvre 199 pays, le nombre moyen de destinations sans visa a augmenté depuis 18 ans.

Cependant, des disparités importantes persistent selon les nationalités, avec certains pays n'offrant qu'un accès limité. Israël classé 22e, permet à ses citoyens de voyager dans 158 pays sans visa. Mais des restrictions perdurent pour les Israéliens dans certains pays du Moyen-Orient et du Maghreb tels que l'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Syrie, et d'autres.

KEVIN TRISTAN ESPIRITU / AFP Aéroport aux Philippines

La liberté de déplacement s'améliore globalement, avec une moyenne de 109 destinations sans visa par pays. Toutefois, les différences restent importantes, les Afghans étant les plus contraints avec seulement 27 pays accessibles sans visa. Les Irakiens et les Syriens ne sont guère mieux lotis, avec respectivement 29 et 30 pays accessibles.

Flash90 Aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv

La France partage la troisième place du classement avec six autres pays: le Japon, la Corée du Sud, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg et la Suède. Les citoyens de ces sept nations ont la possibilité de voyager dans 189 pays sans visa. Il est à noter que le seul pays qui distingue l'Allemagne de la France est le Myanmar (Birmanie). Les pays européens émergent également, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis perdent du terrain.