Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, rencontre Antony Blinken, à Washington

"C'est la toute première fois que les États-Unis et la Ligue arabe ont ce niveau de dialogue stratégique"

Un premier dialogue entre la Ligue arabe et les États-Unis s’est ouvert à Washington jeudi, où le secrétaire général de la Ligue, Ahmad Aboul Gheit, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, ont présenté le projet commun devant la presse. "Nous avons un partenariat solide avec la Ligue arabe et la preuve en est que nous inaugurons ce dialogue stratégique que nous attendions avec beaucoup d’impatience", a déclaré Antony Blinken.

Il a ajouté que les États-Unis apprécient particulièrement de collaborer avec la Ligue arabe, et "le potentiel de cette collaboration".

"C’est la toute première fois que les États-Unis et la Ligue des États arabes ont ce genre de dialogue", a quant à lui souligné Ahmad Aboul Gheit, le haut fonctionnaire égyptien à la tête de la Ligue arabe depuis 2016. "Nos équipes passeront la journée à travailler ensemble en essayant d’explorer davantage le niveau de coopération". Grâce aux États-Unis, les pays arabes reçoivent de plus en plus d’aide et de soutien, a-t-il signalé.

La déclaration officielle publiée sur le site internet de la Ligue arabe ne donne pas de détails sur la suite des entretiens, mais la question syrienne pourrait être à l’ordre du jour. Washington aimerait faire pression sur Damas par l’intermédiaire de la Ligue arabe que la Syrie a réintégrée en mai dernier.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, et Antony Blinken, à Washington

L’ONU a également fait pression sur le régime syrien qui a demandé d’élargir l’accès à l’aide internationale aux territoires du nord-ouest contrôlés par l’opposition. Plus de quatre millions de personnes déplacées risquent de mourir de faim. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas parvenu à concrétiser l’accord pour maintenir ouvert le poste frontière syro-turc de Bab-al-Hawa, point de passage stratégique qui permet à l’aide humanitaire d’entrer en Syrie.