L'UE envisage un fonds de 20 milliards d'euros pour la défense de l'Ukraine

L'Union européenne étudie la création d'un fonds pouvant s'élever jusqu'à 20 milliards d'euros sur quatre ans pour continuer à soutenir l'armée ukrainienne dans son combat contre l'invasion russe, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

Bruxelles propose de créer une ligne budgétaire spécifique dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), utilisée pour financer leurs fournitures d'armes à l'Ukraine et les missions militaires à l'étranger, a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.

Ce fonds serait doté de jusqu'à 5 milliards d'euros par an, à partir de l'an prochain, afin de "transformer le soutien existant en un engagement à long terme en faveur de la sécurité et de la résilience de l'Ukraine" et de garantir à Kiev "un financement plus durable et prévisible".

Ce montant correspond à "l'évaluation des besoins et du coût de notre engagement sécuritaire à long terme envers l'Ukraine", a précisé Josep Borrell. La proposition a été discutée jeudi mais fera l'objet d'un débat plus approfondi fin août lors d'une rencontre informelle des chefs de la diplomatie de l'UE à Tolède (Espagne), organisée sous l'égide de la présidence espagnole du Conseil de l'UE. Certains États membres, notamment la Hongrie, pourraient s'opposer à l'initiative, et le feu vert final des Vingt-Sept ne devrait intervenir que lors d'un des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE prévus en fin d'année, en octobre et en décembre.

PETRAS MALUKAS / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse à la foule sur la place Lukiskiu à Vilnius, le 11 juillet 2023, lors d'un sommet de l'OTAN.

Selon une source diplomatique, les pourparlers sur ce "fonds de défense" pour l'Ukraine n'en sont qu'à leurs "débuts". "Nous avons besoin de ressources financières très, très importantes, pour continuer à soutenir l'Ukraine dans le domaine militaire, afin qu'elle puisse exercer son droit à l'autodéfense", a estimé jeudi la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. "Tout doit aller de concert: il ne suffit pas de lancer des chiffres, il faut qu'ils s'articulent de façon logique et significative, et nous allons en parler aujourd'hui, mais aussi dans les mois à venir", a-t-elle ajouté.