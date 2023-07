Air France va proposer des vols quotidiens entre Paris et Abu Dhabi

Les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la France se sont développées ces derniers temps dans différents secteurs

La compagnie aérienne Air France va proposer des vols directs quotidiens entre Paris et Abu Dhabi dès le 29 octobre, stimulant ainsi le commerce bilatéral et le tourisme.

Les vols seront effectués par un Airbus A350-900 qui compte 324 sièges, dont 34 en classe affaires, 24 en classe économique premium et 266 en classe économique.

L'AF638 décollera de Paris-Charles de Gaulle à 21h15 et atterrira à Abu Dhabi à 6h45 le lendemain. Pendant ce temps, l'AF639 partira d'Abu Dhabi à 8h45 et arrivera à Paris à 13h15.

Karim SAHIB / AFP Fenêtre d'observation de 20 mètres de haut au parc SeaWorld à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis

Les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la France se sont développées ces derniers temps dans différents secteurs. Les Émirats arabes unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la France dans la région.

Par ailleurs, Air France a indiqué que pendant la saison hivernale, elle desservira également Dubaï et d'autres destinations au Moyen-Orient, dont Beyrouth et Tel-Aviv, avec jusqu'à 49 vols hebdomadaires.

Israël et les Emirats ont normalisé leurs relations en septembre 2020 et ont depuis développé de nombreux partenariats et accords dont l'ouverture du tourisme entre les deux pays.