Le parlement portugais a adopté vendredi une résolution reconnaissant la Nakba palestinienne de 1948 et apportant son soutien à "la lutte du peuple palestinien pour l'autodétermination". La résolution, adoptée à la majorité des députés, condamne fermement "l'expansionnisme" d'Israël en Cisjordanie ainsi que sa "violation continue du droit international". Le texte appelle par ailleurs le gouvernement portugais à adopter une position "claire et franche" en faveur de la défense des droits du peuple palestinien, comme le rapporte l'agence de presse palestinienne WAFA.

Les députés du Parti socialiste (PS) au pouvoir, du Parti communiste (PCP) et du Bloc de gauche (BE) ont voté en faveur de la résolution, tandis que ceux du Parti social-démocrate (PPD/PSD) et du parti de droite Chega (CH) ont voté contre.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères s'est réjoui de la reconnaissance de la Nakba par le Parlement ainsi que du soutien exprimé envers la lutte du peuple palestinien. Dans une déclaration, il a souligné que l'adoption de la résolution témoignait de la véritable solidarité du Portugal envers le sort du peuple palestinien, une solidarité qui perdure depuis 75 ans. Le ministère a également considéré cette étape comme un "premier pas" vers la reconnaissance par le Portugal de l'existence d'un État palestinien, selon les informations relayées par WAFA.

SAIF DAHLAH / AFP Des personnes agitent des drapeaux nationaux et tiennent une photo du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas lors d'un rassemblement dans la ville de Jénine, en Cisjordanie.

La diplomatie palestinienne a exprimé l'espoir que d'autres pays emboîtent le pas en adoptant des résolutions similaires reconnaissant la Nakba comme une "tragédie humaine" aux "effets et répercussions permanents".

Chaque année, les Palestiniens célèbrent le 15 mai la Journée de la Nakba, marquant le départ d'environ 800 000 Palestiniens de la région lors de la guerre d'indépendance ayant conduit à la création d'Israël.