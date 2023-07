Canicule : 2 000 personnes évacuées de l'île grecque de Rhodes

Le mois de juillet est en passe de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre,

Quelque 2 000 personnes ont été évacuées par bateau de l'île grecque de Rhodes en proie depuis cinq jours à un feu de forêt, la Grèce vivant "probablement" la plus longue canicule de son histoire, un phénomène qui frappe aussi le sud des Etats-Unis où les températures continuent de grimper. En Grèce où tous les sites archéologiques vont rester fermés aux heures les plus chaudes, comme la célèbre Acropole d'Athènes, les températures attendues tout au long du weekend devraient dépasser les 44°C .

A Rhodes, un site très touristique où un feu de forêt est hors contrôle depuis 5 jours dans l'est de l'île autour de Laermon et Lardos, environ 2.000 personnes ont été évacuées par bateau et quelque 30.000 autres ont été mises à l'abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit.

"Nous allons probablement subir une vague de chaleur de 16 à 17 jours, ce qui n'est jamais arrivé auparavant dans notre pays", a déclaré Kostas Lagouvardos, le directeur de recherche à l'Institut pour la recherche environnementale de l'Observatoire national d'Athènes. En 24 heures, 46 nouveaux incendies se sont déclenchés dans le pays, selon les pompiers.

Aux Etats-Unis, environ 80 millions de personnes vont subir des températures de 41°C et plus ce weekend, ont alerté les services météorologiques américains (NWS). Elles pourraient monter à plus de 46°C à Phoenix en Arizona (sud-ouest), qui subit actuellement sa plus longue vague de chaleur jamais enregistrée : vendredi, le mercure a dépassé les 43°C pour le 22e jour d'affilée.

Ronda Churchill / AFP Des Américain, se font photographier à côté de l'affichage d'un relevé de chaleur dans le parc national de la Vallée de la mort, en Californie, le 16 juillet 2023

A 500 km de là, en Californie, la Vallée de la Mort et ses températures les plus élevées de la planète attirent les touristes, ces derniers voulant se prendre en photo aux côtés d'un écran affichant des températures toujours plus extrêmes. Certains attendent que le record absolu sur Terre - 56,6°C enregistrés à cet endroit en 1913 -, contesté par certains experts, soit battu.

Le mois de juillet est en passe de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, non seulement depuis que l'on prend des mesures mais aussi depuis des "centaines, si ce n'est des milliers d'années", a déclaré à la presse le climatologue en chef de la Nasa, Gavin Schmidt.