Autodafé du Coran : l'Arabie saoudite fustige les gouvernements occidentaux

Le royaume a mis en garde contre la répétition de ces actes provocateurs pour des millions de musulmans dans le monde

L'Arabie saoudite a exprimé sa forte condamnation à l'égard des gouvernements qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour empêcher la répétition d'incidents impliquant le manque de respect et la profanation du livre saint de l'islam, a rapporté samedi l'agence de presse saoudienne.

Le dernier incident en date est celui d'un groupe extrémiste qui a brûlé un exemplaire du Coran au Danemark et qui a lancé des slogans islamophobes, a ajouté le communiqué du ministère des affaires étrangères. L'incident a eu lieu devant l'ambassade d'Irak à Copenhague, la capitale danoise.

"Le ministère a exprimé la condamnation du Royaume dans les termes les plus forts de ces actes appelant à la haine et à la violence entre les religions, et met en même temps en garde contre la répétition de ces actes provocateurs pour les sentiments de millions de musulmans dans le monde, qui constituent une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales", a rapporté l'agence SPA.

De nouvelles manifestations ont secoué samedi Bagdad pour dénoncer les profanations du Coran sur fond de tensions diplomatiques, après que la police a dispersé des centaines de partisans de Moqtada Sadr se dirigeant vers l'ambassade du Danemark. Après deux événements à Stockholm durant lesquels le Coran a été profané par un réfugié irakien, des partisans de Moqtada Sadr ont incendié jeudi l'ambassade de Suède à Bagdad et le gouvernement irakien a annoncé l'expulsion de l'ambassadrice suédoise. Bagdad a aussi condamné samedi "la profanation du saint Coran et du drapeau irakien" au Danemark. "Ces actions provoquent des réactions et mettent toutes les parties dans des situations délicates", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères irakien.