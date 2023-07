Les ancêtres des humains, les chiens et les chauves-souris auraient coexisté avec les dinosaures

Des fossiles de mammifères placentaires ont été trouvés dans des roches datant de moins de 66 millions d'années

Les scientifiques ont longtemps débattu de la présence des premiers humains avant l'extinction des dinosaures préhistoriques, mais une nouvelle étude pourrait changer la donne.

L'étude publiée dans la revue académique Current Biology a utilisé l'analyse statistique de fossiles pour déterminer si les mammifères vivaient avant l'extinction des dinosaures.

Des fossiles de mammifères placentaires ont été trouvés dans des roches datant de moins de 66 millions d'années, après le moment où un astéroïde a frappé la terre provoquant des extinctions massives.

C'est sur cette base que les chercheurs pensent qu'un groupe de mammifères placentaires a évolué après l'extinction de masse. Cependant, certains fossiles antérieurs à l'astéroïde ont été découverts, ce qui suggère que les mammifères placentaires ont coexisté avec les dinosaures et se sont diversifiés, survivant et évoluant après l'astéroïde.

Selon la recherche, les primates, dont les lapins et les lièvres, les chiens et les chats ont évolué juste avant l'extinction de masse, ce qui signifie que les ancêtres humains coexistaient avec les dinosaures. Après avoir survécu à l'impact de l'astéroïde, les mammifères placentaires se sont propagés et ont évolué, ce qui peut avoir été stimulé par la perte de concurrence des dinosaures.