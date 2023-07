"Il est impératif que les plus grandes communautés juives de diaspora s'engagent dans des échanges réguliers pour lutter contre l'antisémitisme"

Les principales organisations juives de France, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Argentine et d’Australie ont annoncé mardi la formation du J7, un comité d'action (task force) des grandes communautés contre l'antisémitisme. Le groupe œuvrera à "l'élaboration de stratégies et de plans d'action dans des domaines tels que le plaidoyer politique, la politique technologique, la sécurité, l'extrémisme et l'éducation contre l'antisémitisme", a indiqué un communiqué de l’Anti-Defamation League (ADL).

AP /Markus Schreiber Illustration - Rassemblement contre l'antisémitisme à Berlin, Allemagne

La création de ce comité d'action concrétise les efforts conjoints de l'ADL américaine et de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, du Board of Deputies of British Jews britannique, du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), du Conseil central des Juifs d'Allemagne, du Centre pour Israël et les affaires juives (CIJA) du Canada, de a Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) d'Argentine et de l’ Executive Council of Australian Jewry (ECAJ) d'Australie.

"L'antisémitisme, qui est la plus vieille haine du monde, ne se présente plus et ne se propage plus comme par le passé", a déclaré William Daroff, PDG de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines. "Le vitriol autrefois répandu sur des individus ou des pratiques s'est transformé en accusation globale contre le peuple juif et l'État juif, considérés comme responsables de tous les maux du monde. Les réseaux sociaux permettent à la haine antisémite de franchir les frontières et de se propager plus rapidement que jamais", a-t-il poursuivi.

AP Photo/Jens Meyer Illustration - Des personnes de différentes confessions portent la kippa lors d'une manifestation contre l'antisémitisme à Erfurt, en Allemagne

"Il est donc impératif que les plus grandes communautés juives de diaspora s'engagent dans des échanges réguliers afin d'élaborer des stratégies pour lutter contre la propagation pernicieuse de l'antisémitisme. Ce qui touche une communauté nous touche tous", a-t-il conclu.