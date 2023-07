"La Turquie s'engage à parvenir à la paix à Chypre" (Erdogan)

Il a souligné que tout progrès "nécessiterait l'acceptation de la situation actuelle sur le terrain plutôt que d'imposer des exigences unilatérales"

Le président Recep Tayyip Erdoğan a réaffirmé l'engagement de la Turquie en faveur d'une paix juste et durable sur l'île de Chypre, promettant de ne ménager aucun effort pour parvenir à une résolution, a rapporté le Hürriyet Daily News. "Nous n'hésitons pas à prendre des responsabilités pour parvenir à une paix juste et durable sur l'île de Chypre. Nous avons montré notre sincérité sur cette question dans tous les processus jusqu'à présent... Et nous la montrerons à nouveau si nécessaire", a déclaré M. Erdoğan aux médias à l'issue d'une réunion du cabinet dans le complexe présidentiel le 24 juillet.

Néanmoins, il a souligné que tout progrès nécessiterait l'acceptation de la situation actuelle sur le terrain, plutôt que d'imposer des exigences unilatérales aux parties opposées impliquées dans les négociations. Soulignant le soutien indéfectible de la Turquie à la Chypre turque, Erdoğan a affirmé que leur dévouement à la région restait inébranlable.

AP/Petros Karadjias) Illustration : Des personnes profitent de la mer à Ayia Napa, à Chypre, le dimanche 4 juin 2023.

Le président s'est également engagé à augmenter les contributions dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'électricité, les transports et la santé. "Nous n'avons jamais hésité à chercher une solution basée sur les réalités de l'île", a souligné Erdoğan, assurant que la Turquie continuerait à s'engager dans un dialogue constructif pour parvenir à une résolution.

L'île est embourbée dans un conflit qui dure depuis des décennies entre les Chypriotes grecs et turcs, malgré une série d'efforts diplomatiques déployés par l'ONU en vue d'un règlement global.