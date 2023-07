Profanations du Coran : l'Egypte convoque le chargé d'affaires suédois

Le diplomate suédois a été informé "du rejet total par le gouvernement et le peuple égyptiens des incidents malheureux et répétés"

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a convoqué mardi le chargé d'affaires de l'ambassade de Suède au Caire afin de protester contre des profanations récentes du Coran à Stockholm, dans un contexte de tensions entre des pays scandinaves et musulmans.

Le diplomate suédois a été informé "du rejet total par le gouvernement et le peuple égyptiens des incidents malheureux et répétés au cours desquels des exemplaires du Coran ont été brûlés ou profanés en Suède", selon un communiqué égyptien. L'Egypte a publiquement condamné les récents incidents survenus dans la capitale suédoise, mettant en garde contre "l'escalade de l'islamophobie et des crimes de haine", dans une précédente déclaration. Fin juin, Salwan Momika, un réfugié irakien en Suède, avait brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm au premier jour de l'Aïd al-Adha, fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Son geste était destiné à alerter la société suédoise du "danger de ce livre", avait-il affirmé.

Oscar Olsson / TT News Agency / AFP Le manifestant Salwan Momika brandit le livre saint musulman et une feuille de papier montrant le drapeau irakien lors d'une manifestation devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, en Suède, le 20 juillet 2023.

La semaine dernière, il a organisé un nouveau rassemblement durant lequel il a piétiné et mis en pièces un nouvel exemplaire devant l'ambassade d'Irak. La police suédoise avait autorisé le rassemblement au nom de la liberté de réunion, tout en soulignant que cela n'équivalait pas à approuver ce qui s'y produirait.

L'une des prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Egypte, Al-Azhar, a condamné les "provocations répétées" des autorités suédoises, accusant Stockholm d'avoir autorisé les manifestations "sous le faux slogan de la liberté d'expression" tout en soutenant l'extrémisme et l'islamophobie, d'après un communiqué publié vendredi. Les événements ont suscité des tensions diplomatiques dans toute la région, les émissaires suédois ayant également été convoqués en Algérie, en Arabie saoudite, en Jordanie et dans les Emirats arabes unis.

L'ambassadrice de Suède a été expulsée d'Irak, tandis que l'Iran a déclaré qu'aucun ambassadeur suédois ne serait accepté sur son territoire tant que des "mesures concrètes" n'auront pas été prises par la Suède pour éviter toute nouvelle profanation du Coran.