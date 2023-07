Juillet 2023 : les températures les plus élevées de l'histoire de l'humanité

"L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale"

Alors que de multiples pays du monde sont écrasés par la canicule et que les océans chauffent à des niveaux sans précédent, les scientifiques de deux autorités climatiques mondiales rapportent avant même la fin de juillet que ce mois est de loin le plus chaud jamais enregistré sur la planète.

La chaleur de juillet est déjà si extrême qu'il est "pratiquement certain" que ce mois-ci battra des records "avec une marge significative", ont déclaré le service Copernicus de l'Union européenne sur le changement climatique et l'Organisation météorologique mondiale dans un rapport publié jeudi.

Si les données utilisées remontent à 1940, de nombreux scientifiques affirment qu'il est presque certain que ces températures sont les plus chaudes que la planète ait connues depuis 120 000 ans, compte tenu de ce que nous savons des millénaires de données climatiques extraites dans les cernes des arbres, les récifs coralliens et les carottes de sédiments des grands fonds marins.

"Ce sont les températures les plus chaudes de l'histoire de l'humanité", a ainsi déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus, qui a indiqué que le changement climatique causé par l'homme était le principal moteur de cette chaleur hors normes. "La température globale de l'air est directement proportionnelle à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère", a-t-elle dit, souscrivant à une étude récente sur le sujet.

"L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale", a réagi jeudi le secrétaire général de l'ONU. "Le changement climatique est là. Il est terrifiant. Et c'est seulement le début", a déploré Antonio Guterres devant la presse.