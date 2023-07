Mondiaux d'escrime : une Ukrainienne disqualifiée pour avoir refusé de saluer une Russe

En dehors du tennis, il s'agissait de la première rencontre entre sportifs ukrainien et russe depuis un an et demi

La sabreuse Olga Kharlan, devenue jeudi aux Mondiaux d'escrime la première Ukrainienne à affronter une Russe en près d'un an et demi, a été disqualifiée pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire après l'avoir battue. Kharlan avait accepté cet affrontement sportif contre Anna Smirnova avec l'accord des autorités de Kiev, ce qui semble démontrer que celles-ci s'éloignent d'un boycott des Jeux de Paris en cas de participation des Russes ou des Bélarusses sous bannière neutre. https://twitter.com/i/web/status/1684610218137616395 Mais la disqualification de l'Ukrainienne pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire, jugée dans la foulée "absolument scandaleuse" par Mikhaïlo Podoliak, proche conseiller de Volodymyr Zelensky, montre que rien ne sera facilement réglé dans ce dossier. https://twitter.com/i/web/status/1684174056655060992 Podoliak a également défendu le geste de l'escrimeuse ukrainienne en publiant sur Twitter (rebaptisé "X") une photo d'Anna Smirnova aux côtés d'un jeune homme en treillis militaire, commentant: "Comme vous pouvez le voir, elle (Smirnova, nldr) admire ouvertement l'armée russe, qui tue les Ukrainiens et détruit nos villes." L'arbitre ayant déjà accordé la victoire à Kharlan, la Russe n'a pas été repêchée. A la suite de cette disqualification, le Comité international olympique (CIO) a appelé à faire preuve de "sensibilité" à l'égard des sportifs ukrainiens.