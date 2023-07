Gilad Erdan reproche aux Palestiniens et à l'ONU de perpétuer "le statut de réfugié"

"La demande de retour de millions de descendants de réfugiés est une demande visant à oblitérer le droit du peuple juif à l'autodétermination"

L'ambassadeur d'Israël, Gilad Erdan, a fustigé jeudi les Palestiniens et l'ONU de perpétuer le statut de réfugié palestinien. "Permettez-moi d'être clair : il n'y a pas de "droit au retour". Vous le savez tous. La demande de retour de millions de descendants de réfugiés est une demande visant à oblitérer le droit du peuple juif à l'autodétermination, et cela n'arrivera jamais", a-t-il déclaré en pointant du doigt l'agence UNRWA, qui "perpétue la notion de réfugié".

L'ambassadeur a également évoqué la récente opération à Jénine : "Au cours des dernières années, Jénine - et son "camp de réfugiés" en particulier - est devenu un foyer d'activité terroriste. C'est un endroit dirigé par des organisations terroristes désignées telles que le Hamas et le Jihad islamique. C'est de là qu'un grand nombre d'attentats meurtriers récents - plus de 50 - ont été planifiés et perpétrés, et c'est une ville de refuge pour les terroristes en fuite... Alors, que feriez-vous ?", a-t-il interrogé. "Tout expert militaire vous dira qu'il s'agit d'un exploit remarquable qui défie toutes les probabilités. Israël fait tout son possible pour éviter les dommages collatéraux et les victimes civiles", a-t-il poursuivi.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP An explosive charge left by Palestinians detonates before an Israeli armored vehicle during an Israeli army raid in Jenin in the West Bank.

"Imaginez donc mon choc lorsque, au lieu de féliciter Israël pour avoir déraciné les terroristes avec une précision chirurgicale, le secrétaire général n'a condamné qu'Israël, en faisant des affirmations complètement détachées de la réalité. Plutôt que de reprocher aux organisations terroristes d'exploiter des Palestiniens innocents et d'assassiner des Israéliens, il a critiqué Israël pour s'être défendu", s'est insurgé l'ambassadeur.

Par ailleurs, l'ambassadeur Erdan a évoqué l'existence de camps de "réfugiés" au sein de l'Autorité palestinienne.

"Comment se fait-il qu'après tant de décennies, il y ait encore des camps de réfugiés à l'intérieur des villes palestiniennes ? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les descendants des descendants des réfugiés palestiniens vivent encore dans des camps de réfugiés ? Pourquoi n'ont-ils pas été intégrés dans la société palestinienne ? Quelle en est la raison ? Nous parlons de camps situés dans des villes palestiniennes ! Si l'objectif principal de l'Autorité palestinienne était vraiment d'établir un État indépendant, ces réfugiés de la deuxième et de la troisième génération vivraient dans des villes palestiniennes normales et non dans des camps. Mais ce n'est pas l'objectif des Palestiniens. Leur objectif est l'anéantissement de l'État juif", a-t-il lancé.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Jénine

Selon M. Erdan, "l'une des armes dont ils disposent pour atteindre cet objectif consiste à laver le cerveau des Palestiniens, génération après génération, en leur faisant croire que les villes palestiniennes ne sont pas, et ne seront pas, leurs maisons. Après tout, ils sont toujours des "réfugiés" et que leur foyer se trouve dans des villes israéliennes telles que Haïfa, Tibériade, Tsfat et bien d'autres".

AP Photo/Khalil Hamra L'UNRWA

"Si les Nations unies avaient contribué aux efforts visant à faire pression sur le Hamas pour qu'il rende les corps des soldats de l'armée israélienne Hadar Goldin et Oron Shaul et des civils israéliens Avera Mengistu et Hisham al-Sayyed qui sont détenus par l'organisation terroriste, cela aurait pu contribuer à améliorer la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza", a-t-il conclu.