Washington s'apprête à annoncer une nouvelle aide militaire à Taïwan

La nouvelle aide militaire d'une valeur d'environ 340 millions de dollars comprendrait des systèmes de surveillance, des munitions et des équipements militaires

Les Etats-Unis finalisent une nouvelle aide militaire à Taïwan qui pourrait être annoncée dès vendredi, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat, au risque de provoquer la colère de Pékin en pleine relance de leur dialogue. La nouvelle aide militaire d'une valeur d'environ 340 millions de dollars comprendrait des systèmes de surveillance et de reconnaissance, des munitions et autres pièces détachées et équipements militaires divers, selon ce responsable.

Les Etats-Unis vendent du matériel militaire à Taïwan depuis des années mais la nouvelle aide proviendrait directement des stocks américains existants, à l'instar de ce qui se fait pour l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Le chef du Pentagone Lloyd Austin avait indiqué à la mi-mai qu'une telle aide à Taïwan provenant des stocks américains était à l'étude et il disait espérer "une annonce prochaine".

AP Photo/Susan Walsh Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'exprime lors d'un briefing au Pentagone à Washington

1 milliard de dollars dans le stock des Etats-Unis

Selon une loi votée par le Congrès américain, il est autorisé à puiser jusqu'à 1 milliard de dollars dans les stocks des Etats-Unis pour équiper l'île autonome, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute velléité expansionniste. Si elle est confirmée, l'annonce interviendrait en pleine relance du dialogue entre les Etats-Unis et la Chine, après une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin dont le chef de la diplomatie Antony Blinken et, plus récemment, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'envoyé spécial pour le climat John Kerry.

Mark Schiefelbein / POOL / AFP La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen (G) serre la main du vice-premier ministre chinois He Lifeng lors d'une réunion à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai à Pékin, le 8 juillet 2023.

Pékin considère Taïwan, une île de 23 millions d'habitants, comme une province qu'il n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

La Chine, qui dit privilégier une réunification pacifique avec Taïwan, n'exclut toutefois pas un recours à la force pour y parvenir.