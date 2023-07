L'actrice Yara Shahidi, nouvelle égérie de Jean-Paul Gaultier

La nouvelle eau de parfum a été conçue par le parfumeur Quentin Bisch

La célèbre actrice Yara Shahidi devrait être la vedette de la campagne du nouveau parfum féminin"Divine" de Jean-Paul Gaultier en août.

La nouvelle eau de parfum a été conçue par le parfumeur Quentin Bisch et a une senteur florale et marine.

La star de "Grown-ish" a également été incluse dans les décisions de casting et les aspects créatifs du lancement, qui vise à célébrer les femmes.

La collaboration intervient après que Shahidi a été aperçue portant un look bronzé sur mesure par Jean Paul Gaultier lors du Met Gala 2023 en mai.

L'année dernière, elle s'est associée à Dior pour le lancement de leur "Rouge Dior Forever", la version stick du rouge à lèvres liquide Rouge Dior le plus vendu de Dior. D'origine afro-américaine et iranienne, elle s'est fait connaître par le rôle d'Olivia dans le film "Dans ses rêves" avec Eddie Murphy et quelques années plus tard dans la série "Black-ish". En 2020, elle est une énième fois nommée pour le NAACP Image Awards de la meilleure actrice dans une série télévisée comique.