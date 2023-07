"Nous défendons le droit du peuple palestinien à un État" (roi du Maroc)

Selon lui, cela garantira la "sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région"

Environ une semaine après qu'Israël a officiellement reconnu le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc, le roi Mohammed VI du Maroc a clairement indiqué que son pays soutenait le droit du peuple palestinien à un État .

"Le sérieux et la légitimité du Maroc ont abouti à la reconnaissance continue de sa souveraineté dans la région du sud - la dernière en date étant la reconnaissance de l'État d'Israël, qui comprenait l'ouverture de consulats dans les villes d'Al-Ayon et de Dakhla et un soutien accru à l'initiative du Maroc pour l'autonomie au Sahara", a déclaré le roi.

Fadel SENNA (AFP/Archives) Le roi du Maroc Mohammed VI

Il a ensuite ajouté qu'"avec le même sérieux et la même détermination, nous soulignons la position tranchée du Maroc concernant la question palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant - avec Jérusalem-Est comme capitale, ce qui d'une certaine manière garantit la sécurité et la stabilité de tous les peuples de la région."

Israël et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques en décembre 2020.