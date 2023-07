Joe Biden poursuit ses efforts pour négocier le rapprochement israélo-saoudien

M. Sullivan s'est rendu à Djeddah "pour discuter de questions bilatérales et régionales"

Les envoyés du président Biden poursuivent leurs efforts pour négocier l'établissement de relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël malgré les concessions importantes exigées par la monarchie saoudienne, notamment envers les Palestiniens.

M. Biden a envoyé Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, en Arabie saoudite ces derniers jours, son deuxième voyage là-bas en moins de trois mois, alors que les responsables américains testent le terrain pour un accord réunissant Israël et l'Arabie dans le cadre des accords d'Abraham.

Aucune percée n'a pour l'heure été annoncée, mais le fait que M. Sullivan soit revenu dans le royaume si peu de temps après son dernier voyage en mai suggère que l'administration Biden entrevoit de sérieuses perspectives d'accord.

Parmi les obstacles, il y a l'insistance de l'Arabie saoudite sur un pacte de sécurité mutuelle avec les États-Unis et le développement d'un programme nucléaire civil dans lequel le pays pourrait enrichir son propre uranium, tous deux non lancés dans le passé.

Un résumé de la réunion dans une déclaration de la Maison Blanche a donné peu d'indications sur les progrès réalisés au cours de la visite. M. Sullivan s'est rendu à Djeddah "pour discuter de questions bilatérales et régionales, y compris des initiatives visant à faire avancer une vision commune d'une région du Moyen-Orient plus pacifique, sûre, prospère et stable interconnectée avec le monde". Mais les responsables américains qui étaient à Djeddah ont rapporté en privé à leurs collègues que les engagements se sont bien déroulés et ont exprimé un optimisme prudent quant à la possibilité de progrès alors que les diplomates sur le terrain continuent de discuter.