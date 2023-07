Le groupe Wagner ne recrute plus depuis la mutinerie avortée

L'avenir de la milice et de son chef n’est pas clair depuis la brève mutinerie avortée à la fin du mois de juin

Le chef de la milice de mercenaires russes Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré dans un message vocal publié publié sur Grey Zone, un canal Telegram affilié à Wagner, lundi que son groupe ne recrutait plus de combattants pour le moment, laissant la porte entrouverte pour une éventuelle future campagne de recrutement dans un futur plus ou moins proche. L'avenir de la milice et de son chef n’est pas clair depuis la brève mutinerie avortée à la fin du mois de juin et les déclarations du Kremlin selon lesquelles Evguéni Prigojine et certains combattants du groupe seraient envoyés en Biélorussie.

STRINGER / AFP Des membres du groupe Wagne rà de Rostov-sur-le-Don

"Aujourd'hui, nous définissons nos prochaines tâches, dont les contours deviennent de plus en plus clairs. Il ne fait aucun doute que ces tâches seront accomplies au nom de la grandeur de la Russie", déclare le message, attribué à Prigojine. "Malheureusement" certains des mercenaires ont rejoint d'autres "structures de pouvoir", faisant allusion au désir de la Russie d’intégrer les soldats de Wagner dans l’armée régulière russe.

"Tant que nous ne serons pas confrontés à une pénurie de personnel, nous ne prévoyons pas de procéder à un nouveau recrutement", a poursuivi le chef de Wagner. "Cependant, nous vous serons extrêmement reconnaissants si vous restez en contact avec nous, et dès que la patrie aura besoin de créer un nouveau groupe capable de protéger les intérêts de notre pays, nous commencerons certainement à recruter", a-t-il ajouté.

Gavriil Grigorov / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine

Depuis la mutinerie, certains combattants de Wagner se sont installés en Biélorussie où ils forment l’armée locale. Evguéni Prigojine a également affirmé que l'organisation travaille dans le respect des lois des pays où elle opère, notamment en Afrique où elle est très présente.