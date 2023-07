Le chef du Mossad s'est rendu à Washington pour discuter de l'accord avec l'Arabie saoudite (média)

Le gouvernement israélien veut tenter d'influencer le contenu d'accords susceptibles d'avoir un impact sur sa sécurité

Le chef du Mossad, David Barnea, s'est rendu à Washington dans la plus grande discrétion il y a environ deux semaines et s'est entretenu avec de hauts responsables de la Maison Blanche et de l'agence de renseignement américaine, la CIA, au sujet des efforts de l'administration Biden pour promouvoir un accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cet accord inclurait également la normalisation des relations avec Israël, a rapporté le site d'information Walla, citant deux sources américaines.

La question de la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite n'est qu'une petite partie de l'initiative que l'administration Biden a promue ces derniers mois et comprend une série d'accords sécuritaires, politiques et économiques entre Washington et Riyad.

Le gouvernement israélien veut essayer d'influencer le contenu des accords, qui pourraient avoir un impact sur sa sécurité - comme l'éventuel accord sur un programme nucléaire civil en Arabie saoudite, qui inclurait l'enrichissement d'uranium ou les futurs accords d'armement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite.

La Maison Blanche veut essayer de mener à bien son "initiative saoudienne" d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, avant que la campagne électorale présidentielle américaine ne domine pleinement l'agenda du président Joe Biden.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, s'est rendu en Arabie saoudite jeudi dernier et a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane et d'autres hauts responsables saoudiens.

La Maison Blanche a affirmé après la réunion que Sullivan et ben Salmane avaient discuté des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite et des questions régionales. "Ils ont également discuté d'initiatives pour faire avancer la vision commune d'un Moyen-Orient sûr, stable, prospère et connecté", a indiqué la Maison Blanche.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le président Joe Biden prononce une allocution lors d'une réception pour célébrer le Nouvel An juif à la Maison Blanche à Washington, le 30 septembre 2022

Selon les sources américaines, M. Barnea a rencontré Sullivan à la Maison Blanche avant le voyage de ce dernier en Arabie saoudite. Il a également rencontré le conseiller principal du président Biden pour les affaires du Moyen-Orient, Brett McGurk, et le conseiller en énergie de Biden, Amos Hochstein. McGarrack et Hochstein travaillent depuis 18 mois pour améliorer les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, et les deux hommes ont accompagné Sullivan lors de sa dernière visite dans le royaume.

Par ailleurs, les sources américaines ont précisé que la question saoudienne était le sujet principal des entretiens du chef du Mossad avec de hauts responsables de la Maison Blanche, incluant le chef de la CIA, Bill Burns, ainsi que d'autres questions telles que la menace iranienne. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale à Washington a refusé de commenter spécifiquement la rencontre entre Sullivan et le chef du Mossad. "Nous soutenons la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite et continuons à discuter avec nos partenaires de la région des moyens d'y parvenir", avait déclaré le porte-parole de la Maison Blanche.

Tom Williams/Pool via AP CIA chief William (Bill) Burns in Washington, the United States.

Lors de sa rencontre avec le chef du Mossad, le chef de la CIA a soulevé la question de la réforme judiciaire. Une source américaine a mentionné "une conversation sur le sujet". L'establishment de la sécurité et les renseignements américains s'inquiètent de l'instabilité en Israël après la réforme judiciaire et de l'effet que cela pourrait avoir sur la situation sécuritaire dans la région.