Lamborghini pourrait atteindre 10 000 ventes de voitures cette année

Les États-Unis étaient son plus grand marché avec 1 625 livraisons entre janvier et juin

La très célèbre marque de voitures Lamborghini pourrait vendre 10 000 véhicules cette année pour la première fois de son histoire, a déclaré son PDG.

La marque italienne, filiale de l'allemand Volkswagen (VOWG_p.DE), a vendu 5.341 voitures entre janvier et juin, soit une hausse de 4,9% par rapport à la même période l'an dernier. Les États-Unis étaient son plus grand marché avec 1 625 livraisons. Ces dernières années, Lamborghini a élargi sa production et a livré plus de 9 200 véhicules en 2022.

Kazuhiro NOGI (AFP/Archives) Une Lamborghini Huracan présentée à Tokyo

Le président-directeur général, Stephan Winkelmann, a déclaré qu'il n'était pas facile de faire des prévisions en raison des incertitudes du marché, y compris avec les matières premières, mais a assuré que vendre 10 000 voitures cette année était un "objectif réalisable".

Lamborghini a été fondée en 1963 par l'industriel Ferruccio Lamborghini et installée à Sant'Agata Bolognese en Italie. Le 30 mars 2023, Lamborghini a dévoilé son tout nouveau modèle, la Lamborghini Revuelto.