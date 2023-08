26 % des Juifs dans le monde sont mariés à un conjoint non-juif

26 % des Juifs dans le monde sont mariés à un conjoint non-juif. C'est ce que révèle un nouveau rapport sur le phénomène des mariages mixtes publié ce mardi par l'Institute for Jewish Policy Research (JPR). Les données mettent en évidence une nette distinction entre Israël, où la prévalence des mariages mixtes n'est que de 5 %, et la diaspora juive où leur taux atteint 42 %.

Sans surprise, le rapport établit que les populations juives ayant les niveaux de mariages mixtes les plus bas sont celles qui présentent le plus d'attachement à la tradition juive. A l'inverse, les juifs laïcs ou qui se disent "juste juifs" en Europe et aux États-Unis présentent la prévalence la plus élevée de mariages mixtes : près de 70 % des juifs laïcs aux États-Unis et près de 50 % en Europe sont mariés à des non-juifs.

L'Europe présente une situation particulièrement variée en fonction des pays : la Pologne est le pays de diaspora où les mariages mixtes sont les plus fréquents, tandis que la Belgique est celui où ce taux est le plus faible. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les États-Unis occupent une position médiane dans le spectre mondial de la prévalence des mariages mixtes.

Yonatan Sindel / Flash90 Photo illustrative d'une circoncision

Le rapport s'intéresse également à l'impact des mariages mixtes sur la démographie juive. Alors que les taux de mariages mixtes ont augmenté au fil du temps aux États-Unis, les données montrent que cette tendance est quelque peu compensée par la croissance des populations haredi et orthodoxes. En Europe, la situation montre une certaine stabilité au fil des ans. Israël reste une exception avec des taux de fécondité relativement élevés.

Alors que les mariages mixtes sont souvent perçus comme une menace potentielle pour la pérennité des communautés juives, le rapport souligne ainsi que les faibles taux de fécondité représentent un défi plus urgent. Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport appellent à favoriser l'inclusivité et explorer le rôle des institutions juives dans le soutien et l'encouragement de la fécondité dans la diaspora, qui sont "des éléments essentiels du développement communautaire". Reconnaître les réalités et les tendances démographiques est crucial pour assurer un avenir juif dynamique et durable, soulignent-ils.