EXCLU : les secrets du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem

De quelle manière et pourquoi l’ambassade américaine a-t-elle été transférée de Tel-Aviv à Jérusalem en 2018? Le nouvel ouvrage de Farley Weiss et Leonard Grunstein Because It's Just And Right: The Untold Back-Story of the US Recognition of Jerusalem as the Capital of Israel and Moving the US Embassy to Jerusalem met en lumière les différents aspects de cet événement majeur qui a changé le cours de l’histoire à jamais.

Farley Weiss, qui a conseillé le sénateur américain Jon Kyl à propos de la création de la loi sur l'ambassade de Jérusalem de 1995, a été impliqué personnellement jusqu'à son transfert de Tel-Aviv à Jérusalem en 2018. i24NEWS a eu le privilège d’interviewer Farley Weiss et Leonard Grunstein, à l’occasion de la sortie de leur ouvrage, dans lequel ils partagent la promulgation de la loi sur l'ambassade de Jérusalem négociée puis adoptée, sur une base bipartite, par une écrasante majorité du Congrès. Le livre dévoile également les coulisses, les anecdotes et les secrets de la façon dont l'ambassade a été déplacée depuis l'origine du projet de loi, le raisonnement biblique pour sa justification, jusqu'à la décision de l'ancien président Donald Trump.

"J'ai travaillé directement avec le bureau de Jon Kyl en 1995 pendant le processus de loi au Sénat, j’ai récolté les informations jusqu’au passage de la loi qui a été votée à 93-5. Dans mon livre, je raconte ce qui s’est passé pendant l’élaboration de cette loi, depuis ses origines bibliques jusqu'à aujourd’hui, en passant par le droit public et la lutte politique pour Jérusalem. La loi de l'ambassade à Jérusalem est une loi du Congrès des États-Unis du 8 novembre 1995 qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, demande que la ville demeure indivisible et prévoit des fonds pour y déplacer l'ambassade américaine avant le 31 mai 1999", explique Farley Weiss à i24NEWS, ajoutant qu’il était présent lors de l’ouverture de l’ambassade à Jérusalem en 2018.

Le livre permet de comprendre la signification de cet événement historique et son impact sur les relations américano-israéliennes. L'ouvrage propose également des témoignages inédits de plusieurs personnalités, dont le gouverneur Mike Huckabee, l’ancien sénateur Joe Lieberman et le professeur Alan Dershowitz. Le sénateur Jon Kyl a notamment fourni un avant-propos.

"Nous avons commencé à évoquer l'idée de ce livre en 2020 avec Farley car nous avions un intérêt commun pour Israël, l'histoire et la politique, et nous voulions rassembler tout cela au sein d’un projet commun. Jon Kyl n’est pas Juif et pourtant il a fait passer une loi en faveur d’Israël et c’était très important pour lui. Nous avons donc essayé de montrer le plus clairement possible pourquoi cette loi était cruciale et quel était le cheminement qui a permis son adoption", raconte Leonard Grunstein, avocat à la retraite et philanthrope.

Déplacer l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem était une promesse de campagne de Donald Trump mais la décision de son transfert remonte en réalité à plus de 20 ans. Le processus a nécessité deux décennies car le président Clinton était opposé à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et au déplacement de l’ambassade, afin de ne pas "entraver les chances d’aboutir à une paix israélo-palestinienne", raconte Farley Weiss.

Un tournant significatif dans l’histoire d’Israël

"Le transfert de l’ambassade à Jérusalem est un événement extraordinaire de l’Histoire. Quand vous avez l’un des pays les plus puissants au monde qui reconnaît le droit juif sur la terre de Jérusalem, qui déplace son ambassade après 2000 ans d’exil et gagne tous les combats politiques pour y parvenir afin d’être le premier Etat à reconnaître Jérusalem comme capitale, c’est forcément satisfaisant. Cela nous tenait donc particulièrement à cœur d'inscrire ce moment historique sur le papier", a souligné Farley Weiss.

Pendant l’inauguration de l’ambassade à Jérusalem le 14 mai 2018, Farley Weiss a pris conscience qu’il devait rassembler dans un livre tous les éléments qu’il avait recueillis pendant cette journée mémorable. "C’était tellement émouvant, je me souviens que nous avons même fait la prière de Minha (prière de l'après-midi) sur place", relate-t-il.

"La paix viendra de Jérusalem"

"L’ambassadeur David Friedman avait assuré que la paix viendrait de Jérusalem. Cette loi a donc été le début d’un rapprochement certain entre les deux nations en faveur d’initiatives de paix, qui se développent encore davantage aujourd’hui notamment grâce aux accords d’Abraham", souligne Leonard Grunstein. Selon David Friedman, ambassadeur des États-Unis en Israël de 2017 à 2021, qui témoigne dans le livre, ce volume représente une "lecture essentielle pour une compréhension complète de la raison pour laquelle Jérusalem est, et doit toujours rester, la capitale indivise et éternelle de l'État juif".

"Il faut également comprendre que le lien indestructible qui unit Israël et l'Amérique est bénéfique pour le monde entier, surtout avec la menace du régime iranien et le terrorisme. Les relations entre l’Etat hébreu et les Etats-Unis devraient encore davantage se renforcer, la grande majorité des Américains sont pro-Israël, même aujourd’hui sous un gouvernement démocrate", a précisé Leonard Grunstein.

Farley Weiss et Leonard Grunstein se montrent très optimistes quant à l’avenir des relations israélo-américaines, malgré les récentes oppositions du gouvernement Biden à certaines politiques du Premier ministre Netanyahou, notamment concernant la réforme judiciaire controversée qui divise l’Etat hébreu.

"Nous pensons que ce nouveau livre peut réellement contribuer au futur des relations entre Israël et les Etats-Unis car il rétablit la vérité à propos de faits historiques, et s’avère utile dans la lutte contre l’antisémitisme. C’est aussi un outil important qui amène un éclairage complet pour comprendre les enjeux du conflit israélo-palestinien; il devrait être présent sur les campus américains afin de réduire les mensonges véhiculés sur l’histoire d’Israël", a conclu Farley Weiss.

