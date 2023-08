Réforme judiciaire : Marek Halter appelle les "Juifs du monde" à faire "entendre leur voix"

Il s'agit d'"une réforme qui permettra à quelques hommes avides de pouvoir d'émettre, à leur guise, des lois iniques", a écrit l'écrivain

À l'instar de nombreuses personnalités, l'écrivain Marek Halter s'est exprimé contre la réforme judiciaire voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui divise le pays, dans une tribune publiée lundi dans le magazine Le Point.

Selon lui, la démocratie israélienne est en danger et a pointé du doigt la coalition du Premier ministre Netanyahou. "Voici que la coalition de Benyamin Netanyahou, et ce pour la première fois depuis la renaissance d'Israël, met en question l'existence et l'indépendance de cette institution unique, indispensable à la survie de la démocratie israélienne. Une réforme qui permettra à quelques hommes avides de pouvoir d'émettre, à leur guise, des lois iniques", écrit l'écrivain dans sa tribune.

Marc Israel Sellem/POOL/ Flash 90 Benjamin Netanyahou

"C'est pour ne pas devenir les citoyens d'un État théocratique, tel l'Iran des mollahs, que des millions d'Israéliens manifestent depuis des semaines à travers le pays. Ils veulent ainsi préserver la démocratie, rêve de leurs pères, les droits des femmes et l'indépendance de la justice", a-t-il affirmé en référence aux milliers d'Israéliens qui descendent dans les rues du pays depuis maintenant 30 semaines consécutives.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants sont exposés aux jets de canon à eau tirés par la police anti-émeute israélienne lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement israélien, à Tel-Aviv, le 18 juillet 2023.

"N'oublie pas, me rappelait David Ben Gourion, que la plupart des dictateurs modernes sont arrivés au sommet des États de manière démocratique", a-t-il cité en soulignant que la Cour suprême de justice est une institution qui ne dépend d'aucun gouvernement et dont l'action est d'empêcher toute atteinte à la liberté, aux droits des minorités et à la justice. "À tous les Juifs du monde : les Israéliens attendent votre réaction et les nations vous regardent !", a conclu l'auteur de "La mémoire d'Abraham".