La Chine et les Émirats organisent des exercices aériens conjoints pour la première fois

Le ministère chinois de la Défense a annoncé cette semaine que son armée de l'air et celle des Émirats arabes unis organiseraient au cours du mois d’août des exercices aériens conjoints dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. C'est la première fois que les deux pays organisent de tels exercices, suscitant l'inquiétude des Occidentaux qui y voient un nouveau signe d'expansion chinoise au Moyen-Orient et dans le monde.

Ofer Zidon/Flash90/File Illustration - Un hélicoptère américain Apache

Le bref communiqué chinois a indiqué que les manœuvres conjointes baptisées "Falcon Shield 2023", auront pour but d'améliorer le transfert de connaissances et d'informations, ainsi que la coopération entre les deux armées, tout en favorisant "la compréhension et la confiance mutuelles". Le communiqué n'a pas précisé la taille de la délégation émiratie qui se rendra en Chine, ni la durée des exercices.

Les Américains se sont dit inquiets de ce rapprochement, l’armée émiratie étant principalement constituée d’équipements militaires occidentaux, notamment des avions F-16 et des hélicoptères Apache américains ou des Mirage 2000 français. La France doit par ailleurs bientôt livrer aux Émirats des avions Rafale. La crainte est que les Chinois aient accès aux technologies et aux capacités militaires occidentales.

AFP Illustration - Armée chinoise

La Chine, également considérée comme proche de l’Iran après avoir joué les intermédiaires dans le rapprochement entre l’Arabie saoudite et la République islamique, donne, selon les Occidentaux, tous les signes d’une volonté d’augmenter son influence dans la région.