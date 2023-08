Les réseaux sociaux ne font pas assez pour contrer les discours de haine, selon l’ADL

Twitch, propriété d'Amazon, a reçu la note de B, la meilleure de tous les réseaux sociaux évalués, tandis que Snapchat est arrivé bon dernier avec la note de F

L'Anti-Defamation League (ADL) a publié mercredi un nouveau "bulletin de notes" qui évalue les efforts entrepris par les différentes plateformes de réseaux sociaux pour "soutenir les cibles de la haine et du harcèlement en ligne". Le "Support for Targets of Online Hate Report Card" a évalué neuf entreprises technologiques sur 11 crières fondamentaux jugés nécessaires pour que les plateformes protègent les cibles de la haine en ligne. Ces critères ont été établis conjointement par PEN America, UNESCO, ICFJ, ADL, et la World Wide Web Foundation.

MARTIN BUREAU / AFP Logo Twitch

Les dispositifs recommandés comprennent, entre autres, la communication avec les victimes, le soutien aux victimes de harcèlement, le blocage, la mise en sourdine ou le filtrage.

Twitch, une filiale d'Amazon, a obtenu la meilleure note parmi les réseaux sociaux évalués, soit un B, pour avoir intégré neuf des onze caractéristiques requises à son fonctionnement. Instagram, TikTok et YouTube ont reçu un C, tandis que X (anciennement Twitter) et Facebook ont été notés C moins. Discord et Reddit ont obtenu un D, et Snapchat a été classé bon dernier avec la note de F, n'ayant respecté que deux des onze caractéristiques requises.

Robyn BECK (AFP/File) Illustration - L'application Snapchat sur un smartphone

"Si les plateformes de réseaux sociaux ont la responsabilité de prévenir l'existence de la haine et du harcèlement en ligne, elles ont également la responsabilité de protéger les cibles de la haine lorsque ces efforts échouent", a déclaré Jordan Kraemer, directeur de recherche au Centre Technologie et Société de l’ADL.

"Encore et encore, ces plateformes disent vouloir protéger les utilisateurs contre la haine et le harcèlement, mais négligent de le faire", a déclaré Yael Eisenstat, vice-présidente de l'ADL et directrice du Centre Technologie et Société.