Guerre en Ukraine : la Russie fustige l’initiative de paix saoudienne

La Russie a fustigé la tenue la semaine prochaine en Arabie saoudite d’une conférence internationale visant à formuler une proposition pour mettre fin aux combats entre la Russie et l'Ukraine. Une trentaine de pays, dont plusieurs occidentaux, l’Ukraine, ainsi que l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, partenaires de la Russie au sein du bloc BRICS, doivent se réunir dans le royaume saoudien.

Riyad confirme ainsi sa volonté de s'imposer comme un acteur diplomatique incontournable sur la scène internationale en jouant un rôle de médiateur pour la paix, comme il l'a fait le mois dernier auprès du Soudan en négociant plusieurs cessez-le-feu aux côtés des États-Unis.

LUDOVIC MARIN / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

"Il s'agit d'une tentative du gang Zelensky de profiter de la bonne volonté des pays participant à l'initiative, dans le but de former une coalition anti-russe", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères à l’annonce de la tenue de cette conférence de paix.

Mercredi, un second communiqué de Moscou relayait également son opposition à cette conférence internationale. "Nous supposons que nos partenaires regardent ces événements avec des yeux réalistes, et comprennent les intentions néfastes de Kiev et de l'Occident de les éloigner de nous et de les faire passer du côté de l’Ukraine", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Le président russe Vladimir Poutine

La dernière initiative en date pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine est venue d'une délégation de pays africains emmenée par l'Afrique du Sud qui s'est rendue à Kiev à la mi-juin, avant de se rendre à Saint-Pétersbourg en Russie. Des déplacements qui n'ont entraîné aucune avancée notoire en faveur de la paix.