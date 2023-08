Les États-Unis approuvent la vente du système israélien "fronde de David" à la Finlande

Qualifiant l'accord d'"historique", le ministère de la Défense a déclaré qu'il organiserait bientôt une cérémonie de signature

Le ministère de la Défense israélien a annoncé jeudi soir l'approbation des États-Unis de la vente du système de défense antimissile à moyenne portée "fronde de David" à la Finlande pour 316 millions d'euros.

Qualifiant l'accord d'"historique", le ministère a déclaré qu'il organiserait bientôt une cérémonie de signature avec le producteur Rafael. Le ministère israélien de la Défense a exprimé sa gratitude au gouvernement américain pour avoir approuvé la vente.

Le technologie fronde de David est un système de défense antimissile avancé, développé et produit conjointement par l'IMDO du ministère israélien de la défense (Israel Missile Defense Organization) et l'Agence américaine de défense antimissile (U.S. Missile Defense Agency). Le système intercepte les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones. Dans le cadre de cet accord, Israël vendra à la Finlande le système d'arme qui comprend des intercepteurs coproduits par Israël et les États-Unis, ainsi que des lanceurs de missiles et des systèmes radar produits par Israël. La version finlandaise du système sera développée conjointement par des industries israéliennes et américaines, dirigées par Rafael Advanced Systems et Raytheon Technologies Cooperation, en partenariat avec des industries finlandaises, chacune contribuant à des tâches spécifiques. Le système sera intégré dans les systèmes de commandement et de contrôle de la Finlande.

Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office Le système israélien Fronde de David

"L'approbation accordée aujourd'hui par le gouvernement américain pour la vente de la fronde de David marque une étape importante vers la réalisation d'un accord historique entre Israël et la Finlande", a déclaré Yoav Gallant, le ministre de la Défense. "Grâce à des technologies révolutionnaires développées par les plus brillants esprits de l'industrie de la défense, nous sommes en mesure de consolider nos liens avec les pays du monde entier, de renforcer notre sécurité et d'améliorer la position d'Israël sur la scène internationale. Je tiens à remercier le gouvernement finlandais et mon collègue, le ministre finlandais de la défense, M. Antti Häkkänen, pour la confiance qu'ils accordent à l'industrie et à l'établissement de défense israéliens. Je suis convaincu que cet accord constituera un nouveau jalon dans la coopération entre nos pays, qui améliorera notre réponse aux menaces mondiales et régionales", a-t-il poursuivi.

Charia Diamant /Flash90 Yoav Gallant

"Nous espérons que l'expression de la confiance de la Finlande dans le système israélien de défense antimissile, ainsi que l'approbation américaine de la vente, encourageront d'autres pays européens à renforcer leur coopération avec l'establishment et les industries de défense d'Israël", a affirmé de son côté le directeur général du ministère israélien de la défense, le général Eyal Zamir.