Les États-Unis veulent déployer des troupes armées sur des navires pour arrêter les saisies de l'Iran

L’armée américaine envisage de mettre du personnel armé sur les navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz, dans ce qui serait une action sans précédent visant à empêcher l’Iran de saisir et de harceler les navires civils, ont déclaré quatre responsables américains à l'agence Associated Press.

Les États-Unis n’avaient même pas franchi ce cap pendant la "guerre des pétroliers", qui a culminé avec la marine américaine et l’Iran qui ont mené une bataille navale d’une journée en 1988, la plus importante de la marine depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que les responsables ont donné peu de détails sur le plan, il arrive que des milliers de Marines et de marins sur le navire d’assaut amphibie USS Bataan et l’USS Carter Hall, un navire de débarquement, soient en route pour le golfe Persique. Ces Marines et ces marins pourraient assurer la mission de garde armée dans le détroit, à travers lequel passe 20% de tout le pétrole brut du monde.

Nicholas Russell/AFP A file photo of a US combat ship transiting the Strait of Hormuz, during deployment to the 5th Fleet area of operations.

Quatre responsables américains, qui ont pris la parole sous couvert d’anonymat pour discuter de la proposition, ont reconnu les faits. Les responsables ont souligné qu’aucune décision finale n’a été prise et que les discussions se poursuivent entre les responsables militaires américains et les alliés arabes du Golfe de l’Amérique dans la région. Les responsables ont précisé que les marins assureraient la sécurité uniquement à la demande des navires impliqués.