Un système israélien de piratage de téléphones portables vendu au Pakistan (média israélien)

Cellbrite a vendu du matériel a des entreprises et à l'Agence fédérale d'investigation du Pakistan, au moins jusqu'en 2019, selon Haaretz

La société israélienne Cellbrite a vendu au Pakistan à plusieurs reprises un système de piratage de téléphones portables, a rapporté le quotidien israélien Haaretz jeudi. Le système Universal Forensics Extraction Device (UFED) permet aux autorités d’avoir un accès aux données des téléphones portables, cartes SIM, cartes SD ou encore de drones.

Malgré l’interdiction de vente directe ou indirecte de ses systèmes dans plusieurs pays, dont le Pakistan, selon les propres conditions générales de la société, le Pakistan a pu acquérir des produits Cellbrite au moins jusqu'en 2019. Selon des registres d'expédition de la société qu'il a obtenus, le journal Haaretz a révélé que la filiale de Cellbrite à Singapour a vendu en direct du matériel à des entreprises pakistanaises et à l'Agence fédérale d'investigation du deuxième plus important pays musulman au monde.

"La société ne vend pas au Pakistan, ni directement, ni indirectement", a répondu Cellbrite après les révélations de Haaretz. L'entreprise n’a fait aucun commentaire sur les documents publiés sur lesquels s’appuie le journal israélien.

En janvier, le même média avait rapporté que des logiciels espions avaient été vendu au Bangladesh via Chypre, par plusieurs entreprises israéliennes, dont Cellbrite. Le Bangladesh, troisième plus grand pays musulman au monde, et le Pakistan ne reconnaissent pas Israël et n’entretiennent donc aucunes relations diplomatiques avec l’État hébreu.