Un centre culturel juif va voir le jour en Azerbaïdjan

Le terrain sur lequel le centre doit être construit a été octroyé à la communauté juive par le président azerbaïdjanais, qui couvre également tous les frais

Un centre culturel juif sera construit dans la capitale azerbaïdjanaise de Bakou, près de la synagogue principale de la ville, ont annoncé jeudi des responsables azerbaïdjanais.

Le centre comprendra des cours religieux et bibliques, des cours d’hébreu, d’anglais et de juhuri, l’ancienne langue des Juifs de montagne, ainsi qu’un restaurant casher. Le projet financé par l’État s’inscrit dans le cadre des relations florissantes entre Israël et l’Azerbaïdjan.

Le terrain de 10 acres sur lequel le centre de quatre étages doit être construit a été offert à la communauté juive par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui couvre également tous les coûts de construction, selon le rabbin Avraham Yakubov, le chef spirituel des anciens Juifs des montagnes de Bakou. La construction devrait commencer dans les prochains mois et être achevée d’ici la fin de 2024, a-t-il annoncé.

Haim Tzach/ L.A.M Garde d'honneur pour le président israélien Isaac Herzog à Bakou aux côtés du président azéri, Ilham Aliyev, le 30 mai 2023

"Dans le monde, il n’y a pas eu un seul pays comme celui-ci, où les Juifs ont toujours vécu en paix avec leurs voisins musulmans et où nous n’avons jamais connu l’antisémitisme", a déclaré M. Yakubov au média JNS. "Les relations florissantes avec Israël n’ont fait qu’améliorer davantage notre situation", a-t-il ajouté.

En mai, le président israélien Isaac Herzog s'était rendu à Bakou à l'invitation du président de cet État musulman chiite. En avril, le ministre des Affaires étrangères israélien s'était rendu en Azerbaïdjan, un mois après l'ouverture d'une ambassade azérie en Israël.