Un accident s'est produit dimanche dans le centre du Maroc, faisant vingt-quatre victimes suite au renversement d'un minibus qui transportait des passagers se rendant au marché hebdomadaire de Demnate, dans la province d'Azilal. Les autorités locales ont rapporté cet événement, constituant l'un des bilans les plus lourds jamais enregistrés dans le pays.

En réponse à cette tragédie, une enquête a été diligentée afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les routes au Maroc, tout comme dans les pays du Maghreb, sont connues pour leur dangerosité, engendrant une fréquence élevée d'accidents.

Les accidents de la route demeurent une problématique sérieuse au Maroc. Récemment, en mars, cinq personnes ont perdu la vie et vingt-sept autres ont été blessées dans un accident près de Rabat, la capitale du pays. En novembre de l'année précédente, un autre accident avait fait onze morts et quarante-trois blessés près de la ville de Taza, dans le nord-est du Maroc. En août 2022, un accident impliquant un car avait coûté la vie à vingt-trois personnes et blessé trente-six autres à l'est de Casablanca.

Les minibus et autocars sont tout de même des modes de transport très utilisés par les Marocains, en particulier par les personnes les plus modestes n'ayant pas les moyens d'acquérir une voiture. Ces moyens de déplacement sont fréquemment empruntés pour se rendre dans les zones rurales et isolées de ce pays de 37 millions d'habitants.

Concernant les statistiques, l'année 2022 a enregistré plus de 3 200 décès liés aux accidents de la route au Maroc, montrant une baisse de 7% par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA).

Face à cette problématique persistante de l'insécurité routière, les autorités marocaines ont pris des mesures pour tenter de réduire drastiquement le nombre de décès sur les routes. L'objectif est de diminuer de moitié le taux de mortalité d'ici 2026, en réponse notamment au pire accident d'autobus de l'histoire du pays, survenu en 2012.