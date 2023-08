Réunion sur l'Ukraine en Arabie saoudite : les participants conviennent de poursuivre les consultations

La Russie n’a pas assisté aux pourparlers mais le Kremlin a déclaré qu’il suivrait de près les procédures

Les pourparlers organisés par l’Arabie saoudite pour trouver une solution pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont abouti à un accord sur la poursuite des pourparlers afin d’atteindre la paix, a rapporté dimanche l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Des hauts responsables de plus de 40 pays, dont les États-Unis, la Chine et l’Inde, se sont réunis samedi dans la ville saoudienne de Djeddah pour la réunion des conseillers à la sécurité nationale où une formule de paix ukrainienne aurait été discutée. "Les participants ont convenu de poursuivre les consultations internationales et d’échanger des points de vue de manière à contribuer à l’établissement de terrains communs qui ouvrent la voie à la paix", a rapporté SPA.

SPA / AFP Photo de groupe des participants à la réunion pour le conflit en Ukraine en Arabie saoudite

"Les participants ont également souligné la nécessité de profiter des opinions et des suggestions positives faites au cours de la réunion", selon le communiqué saoudien. La Russie n’a pas assisté aux pourparlers mais le Kremlin a déclaré qu’il suivrait de près les procédures.

Discussions "bonnes et constructives"

Un responsable américain a qualifié dimanche les entretiens de "constructifs", remerciant le Royaume d’avoir accueilli les discussions, a rapporté Al-Arabiya. "Il s’agissait d’un ensemble de conversations fructueuses et constructives avec un éventail de pays qui se sont réunis pour échanger des points de vue et établir un terrain d’entente à l’appui d’une paix juste et durable en Ukraine, discuter de la façon de mettre fin à la guerre en Ukraine, et s’attaquer aux conséquences pratiques de la guerre de la Russie en Ukraine et dans le monde", a déclaré le responsable. "Nous sommes heureux que plus de 40 pays aient assisté aux pourparlers et aient profité de la possibilité d’entendre directement l’Ukraine parler de la guerre et d’échanger des points de vue", a-t-il affirmé.

(AP Photo/Andrew Harnik) Jake Sullivan

La délégation américaine était dirigée par le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan. Kiev exige, pour parvenir à une paix, le retrait de toutes les troupes russes et le retour de tout le territoire ukrainien à son contrôle.