Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Japon

le Japon entretient traditionnellement des relations cordiales avec l'Iran, en dépit des sanctions économiques internationales qui frappent Téhéran

Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu lundi à Tokyo avec son homologue japonais, au moment où la République islamique cherche à réduire son isolement sur la scène internationale.

"Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'échanger sur des questions bilatérales, régionales et internationales", a déclaré Hossein Amir-Abdollahian lors de sa rencontre avec son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi. Bien que fidèle allié des Etats-Unis et membre du G7, dont il est même cette année le pays hôte, le Japon entretient traditionnellement des relations cordiales avec l'Iran, en dépit des sanctions économiques internationales qui frappent Téhéran en raison de son programme nucléaire. Ces sanctions se sont par ailleurs accrues depuis 2022, après la sanglante répression de manifestations massives dans le pays et le rapprochement de la République islamique avec Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis accusent Téhéran de fournir des armes à la Russie, notamment des drones Shahed.

AP Photo/Ebrahim Noroozi, File Le drone iranien Shahed-129

"Nous ne choisissons de camp dans aucune guerre", a déclaré le responsable iranien à la presse avant sa rencontre avec M. Hayashi, démentant que Téhéran eut fourni des armes à Moscou, a rapporté l'agence de presse Jiji. L'Iran "n'a jamais fourni de drones à aucun pays pour une utilisation en Ukraine", a-t-il ajouté selon la même source. M. Amir-Abdollahian devait ensuite échanger avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, d'après la chaîne de télévision japonaise TBS.

Le Japon devait de nouveau appeler lundi l'Iran à cesser de livrer des armes à la Russie, selon la chaîne TBS citant plusieurs sources gouvernementales nippones.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que M. Hayashi avait "demandé à l'Iran de prendre des mesures constructives, réitérant la position du Japon sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie".

ISSEI KATO / POOL / AFP Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian (à gauche), rencontre le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à la résidence officielle de ce dernier à Tokyo, le 7 août 2023.

Des rencontres en personne à ce niveau entre Téhéran et Tokyo n'avaient plus été organisées au Japon depuis 2019. Durant son précédent échange téléphonique avec son homologue iranien en avril, M. Hayashi avait de nouveau exprimé le souhait du Japon d'un retour de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 mais moribond depuis le retrait des Etats-Unis en 2018. L'Iran a par la suite de nouveau intensifié son programme nucléaire. Téhéran mène des pourparlers indirects avec les Etats-Unis en vue de relancer cet accord, mais sans succès jusqu'à présent. La diplomatie japonaise a déclaré dans son communiqué que Tokyo avait de "sérieuses inquiétudes concernant les activités nucléaires de l'Iran" et a appelé l'Iran à prendre "des mesures constructives, y compris une coopération complète et inconditionnelle" avec l'AIEA.