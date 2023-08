Des hackers nord-coréens piratent un important fabricant de missiles russes

À la suite de l'intrusion, la Corée du Nord a annoncé plusieurs développements dans son programme de missiles

Un groupe de pirates informatiques lié au gouvernement nord-coréen s'est secrètement introduit l'année dernière dans les systèmes informatiques d'un important fabricant de missiles russe, selon des informations exclusives révélé lundi par l’agence de presse Reuters.

NICOLAS ASFOURI / AFP Illustration - Hacker

Les équipes de cyber-espionnage nord-coréennes ont infiltré les réseaux du bureau de conception de fusées NPO Mashinostroyenia, plus connu sous le nom de NPO Mash situé dans la banlieue de Moscou, selon des données techniques obtenues par Reuters. L’intrusion a duré au moins cinq mois, entre fin 2021 et mai 2022, révèlent les documents obtenus par Reuters.

NPO Mash, qui a pris une importance particulière pendant la guerre froide, a été l'un des premiers à développer des missiles hypersoniques, des technologies satellitaires et des armements balistiques. À la suite de l'intrusion, la Corée du Nord a annoncé plusieurs développements dans son programme de missiles, sans que l'on sache s'ils sont liés aux données dérobées par les pirates. Le mois dernier, Pyongyang a procédé au lancement d'essai de son dernier missile balistique intercontinental, le Hwasong-18 à combustible solide.

(Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) Le ministre russe de la Défense, Serguei Choigou, en Corée du Nord

Cet événement montre que Pyongyang s'en prend même à ses alliés. Ce rapport intervient peu après la visite du ministre russe de la Défense, Serguei Choigou, en Corée du Nord à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée, signe d'un renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang, alors que la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale en raison de la guerre en Ukraine.