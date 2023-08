Le ministre Gallant a souligné l'importance stratégique des cadres bilatéraux et trilatéraux, avec Chypre

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a reçu lundi son homologue grec, le ministre de la Défense nationale Nikos Dendias, lors de sa première visite en Israël depuis son entrée en fonction.

Les deux hommes ont discuté des mesures visant à renforcer davantage les liens de défense et la coopération industrielle, et ont discuté des défis communs dans la lutte contre le terrorisme. Les ministres ont également exprimé leur engagement à approfondir davantage les liens et la coopération.

Le ministre Gallant a souligné l'importance stratégique des cadres bilatéraux et trilatéraux, avec Chypre, avec pour objectif commun d'assurer la stabilité régionale.

"Notre coopération vient d'une véritable amitié et d'un engagement partagé envers nos liens et la défense de nos intérêts communs. Les accords industriels récents contribueront non seulement à la sécurité, mais aussi au renforcement des économies de nos deux nations", a déclaré Yoav Gallant.

Ariel Hermoni/IMoD Yoav Gallant et Nikos Dendias

"Nous sommes solidaires dans les moments difficiles. Tout comme vous nous avez aidés dans le passé, nous sommes aujourd'hui prêts à continuer à soutenir les hommes et les femmes qui combattent les terribles incendies de forêt en Grèce. Sur cette note, je voudrais exprimer mes sincères condoléances, suite à la perte des deux pilotes grecs tombés la semaine dernière, et apporter mon soutien aux communautés touchées par les incendies", a poursuivi Yoav Gallant.

A la fin du mois de juillet, près de 2.500 personnes ont été évacuées par précaution à Corfou, en Grèce, où un incendie fait rage dans le nord de cette île très touristique.