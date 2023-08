Dans un contexte similaire, les importations ont elles aussi chuté de 12,4%, marquant ainsi le neuvième mois consécutif de contraction

Les exportations chinoises enregistrent leur plus importante réduction depuis trois ans. Selon des données officielles publiées mardi, les ventes de produits chinois à l'étranger ont chuté de 14,5 % en glissement annuel le mois dernier, marquant ainsi une troisième baisse consécutive. Cette chute s'avère plus sévère que prévue, surpassant même le déclin de 17,2 % enregistré lors des premiers mois de la pandémie de Covid-19 en 2020.

La conjoncture économique actuelle se caractérise par une demande mondiale en berne et une croissance interne ralentie. Les exportations chinoises, à l'exception d'une brève reprise en mars et avril, n'ont cessé de décliner depuis octobre. Les États-Unis et l'Europe, aux prises avec la menace de récession et une inflation accrue, ont vu leur appétit pour les produits chinois s'affaiblir au fil des mois. En juin, les exportations ont décliné de 12,4 % par rapport à l'année précédente.

De plus, les expéditions vers l'Union européenne au cours des sept premiers mois de l'année ont connu une baisse de 2,6 %, atteignant 2,08 trillions de yuans (288,9 milliards de dollars). Dans un contexte similaire, les importations ont elles aussi chuté de 12,4 %, marquant ainsi le neuvième mois consécutif de contraction. Ces chiffres du commerce, bien en deçà des attentes, mettent en lumière l'atonie de la demande extérieure et le ralentissement de l'investissement intérieur.

Les analystes soulignent que cette débâcle commerciale pourrait ouvrir la voie à des mesures de soutien économique, notamment la dépréciation du renminbi pour stimuler les exportations chinoises. Les autorités chinoises sont confrontées à un dilemme complexe alors qu'elles cherchent à relancer une économie qui montre des signes de fatigue post-pandémie. Malgré des plans récents axés sur la stimulation de la consommation et la réduction des taux d'intérêt, les défis persistants tels que la dette gouvernementale élevée et la nécessité d'une croissance durable imposent des restrictions à l'action.

Ces développements économiques s'ajoutent aux défis déjà présents, comme en témoigne la récente publication d'un plan en 20 points visant à stimuler la consommation dans divers secteurs, notamment le logement, la culture et le tourisme. Les dirigeants chinois font face à des obstacles croissants, alors qu'ils s'efforcent de rétablir la stabilité économique et de surmonter les difficultés émergentes.

Malgré les efforts en cours, Pékin vise une modeste croissance d'environ 5 % pour cette année, reflétant les défis majeurs auxquels le pays est confronté dans sa quête d'une reprise économique solide.