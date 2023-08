Un médicament amaigrissant réduit de 20% le risque de décès par crise cardiaque (étude)

Des chercheurs israéliens ont participé à l'étude

Le médicament amaigrissant Wegovy a réduit de 20% le risque de crise cardiaque et de décès chez les patients, selon les résultats préliminaires d'une étude de 5 ans, dont une partie a été réalisée par des chercheurs israéliens.

Le fabricant du médicament, Novo Nordisk, a rendu compte mardi des premiers résultats et les présentera dans leur intégralité lors d'une conférence médicale plus tard en 2023.

Ronaldo Schemidt / AFP Illustration: personne en surpoids

C'est la première fois au monde qu'un médicament amaigrissant administré dans cette étude à des personnes qui ne souffraient pas de diabète, mais seulement d'obésité, est capable de réduire la mortalité quelle qu'en soit la cause et réussit à réduire de 20% la mortalité due aux crises cardiaques.

17 604 personnes âgées de 45 ans et plus en surpoids ou obèses et atteintes d'une maladie cardiaque connue, mais non atteintes de diabète, ont participé à l'étude. L'étude a englobé plus de 800 centres médicaux dans 41 pays, et en Israël, elle a été menée dans plusieurs centres, dont Beilinson, Sheba et Ichilov. L'étude est en cours depuis 2018, au cours de laquelle il y a eu 1270 cas de décès par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral.

Vers la fin de l'année, le comité du "panier de médicaments" discutera de l'inclusion du médicament dans le panier public pris en charge, mais uniquement pour les patients après une chirurgie bariatrique infructueuse, ou pour les patients souffrant d'obésité morbide (IMC supérieur à 35 et maladies sous-jacentes).