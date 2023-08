Lil Tay, rappeuse et star des réseaux sociaux, décède à 14 ans

Lil Tay et son frère sont décédés dans des circonstances pour l'heure inconnues

Lil Tay, la jeune canadienne qui est devenue célèbre en tant que rappeuse et influenceuse sur les réseaux sociaux, est décédée à 14 ans, selon un message partagé sur son compte Instagram.

La rappeuse adolescente, de son vrai nom Claire Hope, avait 9 ans lorsqu'elle a attiré l'attention avec ses vidéos controversées, qui affichaient un style de vie extravagant et sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux.

"C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Nous n'avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible", indique le communiqué.

La déclaration a également annoncé que le frère de Lil Tay, Jason Tian, est également décédé et que leur décès fait l'objet d'une enquête. On ne sait pas où et quand ils sont morts.

"Pendant cette période d'immense chagrin, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête. Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide indescriptible qui être ressenti par tous ceux qui l'ont connue et aimée", indique le message.

Le dernier post Instagram de Lil Tay a été publié le 18 juin 2018 avec le regretté rappeur XXXTentacion, dont le vrai nom est Jahseh Onfroy. Le message est un hommage au rappeur, qui a été tué par balle dans le comté de Broward, en Floride, le 18 juin 2018. Il avait 20 ans.

Elle était suivie par près de 220 000 personnes sur YouTube.