Le gouverneur de la région, Andreï Vorobiov, avait fait savoir mercredi que les enquêteurs excluaient la possibilité d'une attaque de drone

Au moins neuf personnes sont toujours portées disparues jeudi après l'explosion survenue la veille dans une usine de Serguiev Possad, au nord-est de Moscou, a annoncé le Comité d'enquête russe, en charge de l'enquête.

Dans un message diffusé via Telegram, la division locale du Comité d'enquête a déclaré que "60 individus ont demandé une assistance médicale, neuf sont actuellement introuvables et une femme a malheureusement perdu la vie à l'hôpital". Simultanément, le ministère russe des Situations d'urgence avait informé l'AFP que douze personnes restaient non localisées. Le ministère a ajouté que les opérations de recherche se poursuivent.

Mercredi, une puissante explosion s'est déclenchée au sein d'un entrepôt renfermant des articles pyrotechniques, situé à environ cinquante kilomètres de Moscou, d'après les déclarations des autorités régionales. Le jeudi, le ministère des Situations d'urgence a révélé sur Telegram que pas moins de 400 personnes étaient mobilisées pour mener à bien les opérations de recherche. Des clichés du site dévasté accompagnaient cette annonce, présentant un amas de briques, des engins de chantier en mouvement et des secouristes revêtus de casques, dont certains étaient accompagnés de chiens spécialisés dans la détection.

Des opérations de perquisition ont été menées au sein de l'entreprise Piro-Ross, car l'incendie a pris naissance dans l'entrepôt de ladite entreprise, selon les déclarations du Comité d'enquête russe. Par ailleurs, trente-quatre individus ont été soumis à des interrogatoires en qualité de témoins, tandis que le directeur technique de l'entreprise a été appréhendé en tant que suspect, a ajouté cet organe d'enquête.

Le gouverneur de la région, Andreï Vorobiov, avait fait savoir mercredi que les enquêteurs excluaient la possibilité d'une attaque de drone, en dépit des attaques de ce type fréquemment dirigées vers la capitale russe et ses environs, et attribuées à l'Ukraine.